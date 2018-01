Bateria de celular explode e mata homem na Coréia do Sul

Um homem de 33 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira, 28, aparentemente devido à explosão da bateria de seu celular, no primeiro caso deste tipo registrado na Coréia do Sul, informou a polícia à agência sul-coreana Yonhap. A polícia identificou o homem apenas por seu nome de família, Sur. Ele foi encontrado morto por seus colegas de trabalho em uma pedreira da província de Chungcheong Norte, onde trabalhava como operário. Um colega disse que quando se aproximou de uma colina para colocar uma carga de dinamite, encontrou o homem caído, ao lado de uma pá mecânica. "Estava sangrando pelo nariz e tinha um celular com a bateria derretida no bolso esquerdo de sua camisa", afirmou o colega de trabalho da vítima. Após analisar o corpo, o professor da Universidade Nacional de Chungbuk Kim Hoon disse que a morte foi causada pela explosão da bateria do celular, indica a Yonhap. Segundo ele, Sur "sofreu ferimentos na região esquerda do peito e a explosão quebrou várias costelas e sua coluna". Além disso, seu coração e seus pulmões foram perfurados. Este é o primeiro caso de morte por explosão de uma bateria de celular na Coréia do Sul, mas em junho a imprensa chinesa publicou um episódio parecido ocorrido no gigante asiático.