Batida entre trens deixa dois mortos na Carolina do Sul

CAYCE, EUA - Um trem de passageiros que aparentemente viajava na pista errada bateu contra um trem de carga estacionado nos trilhos neste domingo, 4, no Estado americano da Carolina do Sul. Dois membros da tripulação do trem de passageiros morreram, e pelo menos 116 pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu às 2h35 locais (5h35 em Brasília), na cidade de Cayce, Condado de Lexington causando o descarrilamento da locomotiva e “alguns vagões de passageiros”, informou a Amtrak, a empresa estatal que administra o sistema ferroviário americano. O trem percorria a linha entre Miami e Nova York com 8 tripulantes e 139 passageiros a bordo. Os mortos foram identificados como o engenheiro Michael Kempf, de 54 anos, e o maquinista Michael Cella, de 36.

“Parece que o Amtrak (trem de passageiros) estava na pista errada”, disse o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, afirmando que ninguém estava a bordo do cargueiro. As causas do acidente não tinham sido determinadas ontem.

O impacto da batida provocou o vazamento de aproximadamente 19 mil litros de combustível, mas, segundo o porta-voz do Condado de Lexington, Harrison Cahill, não oferecia ameaça à população local.

“Meus pensamentos e orações estão com todas as vítimas envolvidas na colisão de trens desta manhã na Carolina do Sul”, afirmou ontem o presidente americano, Donald Trump, agradecendo aos paramédicos que deram o primeiro atendimento aos feridos.

A colisão de ontem foi o terceiro acidente fatal envolvendo trens de passageiros nos EUA em menos de três meses.

Na quinta-feira, um trem que transportava congressistas republicanos bateu contra um caminhão de lixo em Crozet, no Estado de Virgínia, matando um dos passageiros do caminhão e ferindo gravemente o outro. Em 18 de dezembro, três pessoas morreram quando um trem descarrilou no Estado de Washington. As causas dos acidentes não foram determinadas. / AP e NYT