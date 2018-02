'Batman' é transferido para segurança máxima em MS O ex-policial militar Ricardo Cruz Teixeira, o Batman, foi transferido hoje para o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Preso na quarta-feira em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro, ele foi levado do prédio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil ao Aeroporto Santos Dumont sob forte esquema de segurança, que contou com dois helicópteros. O foragido foi levado em um avião da Força Aérea Brasileira para a penitenciária federal de segurança máxima.