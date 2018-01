BAÚ FECHADO Desde 2010, a Biblioteca do Congresso dos EUA obteve o consentimento do Twitter para arquivar todos os tweets públicos do site. A instituição obteve sucesso, terceirizou o gerenciamento técnico da operação, mas até hoje não consegue disponibilizar o acervo para o público. A razão é ausência de infraestrutura necessária para realizar uma busca entre, pelo menos, 170 bilhões de tweets arquivados desde 2006 e que ocupam um espaço de 133 terabytes. Uma pessoa levaria 24 horas para fazer uma busca com os servidores de que a biblioteca dispõe. Ao Washington Post, o responsável pelo arquivo diz que a demanda é muito alta - os pedidos chegam principalmente de políticos em campanha e de grandes empresas - e a solução imediata é permitir buscas presenciais.