Bava diz que Portugal Tel e Telefónica negociarão melhor saída

Sobre a decisão do Tribunal de Justiça Europeu, de declarar ilegal a 'golden share' do Estado na Portugal Telcom, ele adiantou: "é uma decisão que nos ultrapassa, não tem diretamente a ver com (a administração da) Portugal Telecom".

"Do meu ponto de vista e da direção da Portugal Telecom, nós temos de agir com base nos fatos. Os fatos são conhecidos e nós temos, acima de tudo, de olhar para a frente", afirmou a jornalistas durante uma conferência.

"Temos de ser pragmáticos (...) e encontrar a melhor saída para todas as partes", acrescentou.

O Tribunal de Justiça Europeu declarou hoje considerar ilegal a golden share que o Estado tem na Portugal Telecom, que foi usada na semana passada pelo governo para vetar a venda da fatia da Portugal Telecom na Vivo por 7,15 bilhões de euros, contrariando 74 por cento dos votos representados em uma Assembleia Geral.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta-feira, a Telefonica disse estar disposta a procurar soluções para concretizar a operação "de modo que as partes interessadas se sintam confortáveis", tendo a Portugal Telecom respondido que está "disponível para dialogar".

(Por Filipa Cunha Lima)