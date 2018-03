O bom desempenho no faturamento, que cresceu 21% em 2008 em relação a 2007, foi determinante para o Grupo Bayer anunciar investimentos de cerca de R$ 140 milhões no Brasil este ano. Os investimentos serão destinados à atualização tecnológica e expansão das três fábricas da empresa no País. Além disso, a empresa pretende ampliar seu número de colaboradores.