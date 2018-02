Bayern garante liderança no Campeonato Alemão com vitória sobre Hamburgo O Bayern de Munique garantiu o descanso do fim de ano na liderança do Campeonato Alemão com uma vitória de 3 x 1 sobre o Hamburgo neste sábado, abrindo sete pontos de vantagem e ampliando sua invencibilidade na liga para espantosos 41 jogos.