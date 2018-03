No final de junho, a carteira de crédito do banco estatal somava 252,485 bilhões de reais, ante 190,082 bilhões de reais no final do primeiro semestre do ano passado.

O banco encerrou o primeiro semestre com 598,839 bilhões de reais em ativos totais, contra 416,052 bilhões de reais em igual período de 2008.

(Reportagem de Aluísio Alves)