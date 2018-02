BB retira Allan Toledo de vice-presidência

O Conselho de Administração do BB retirou Toledo do posto seguindo recomendação da diretoria, informou um assessor de imprensa do banco à Reuters, por telefone.

Toledo -que está há 29 anos no banco- será substituído interinamente por Paulo Roberto Caffarelli, vice-presidente de Varejo e Novos Negócios do BB.

Toledo esteve à frente da operação internacional do BB nas aquisições do argentino Banco da Patagônia e do Eurobank, dos Estados Unidos.

O executivo não foi encontrado para tecer comentários sobre sua exoneração.

A remoção de Toledo do cargo não deve marcar uma mudança para os planos do BB na América Latina, disse o analista Carlos Daniel Coradi, da Engenheiros Financeiros e Consultores.

Caffarelli, que também está há muitos anos no banco, tem em seu currículo a supervisão da rápida expansão do BB em seguros, resseguros e no segmento de cartões nos últimos três anos.

Às 15h39, as ações do BB cediam 1,87 por cento, cotadas a 23,60 reais, enquanto o Ibovespa caía 1,73 por cento.