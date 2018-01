BB Seguridade aprova índice de 80% sobre resultado para remunerar acionistas O Conselho da BB Seguridade <BBSE3.SA>, grupo segurador do Banco do Brasil <BBAS3.SA>, aprovou a adoção de um índice de 80 por cento sobre o resultado apurado no primeiro semestre de 2014 para remuneração aos acionistas, conforme ata da reunião realizada em 13 de junho e divulgada nesta terça-feira.