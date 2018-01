BBC afirma que é a única capaz de enfrentar Google e AOL O diretor-geral da rede BBC, Mark Thompson, afirmou que a organização é o único grupo de comunicação europeu capaz de enfrentar na internet gigantes como Google e AOL, segundo divulgou ontem o jornal ´Financial Times´. "A BBC é a única marca européia que pode encarar o Google e a AOL", disse Thompson ao ´FT´, comentando a expansão internacional da corporação. A BBC News já é atualmente o sexto portal de notícias mais lido do mundo, diz o jornal econômico britânico. A rede agora quer ampliar suas atividades comerciais em nível internacional, através da BBC Worldwide, seu braço comercial. Várias aquisições estão sendo estudadas, incluindo serviços de vídeo. A corporação conta atualmente com uma presença internacional através do Serviço Mundial da BBC, a rádio fundada pelo Ministério de Relações Exteriores. O Serviço Mundial, que transmite em 33 idiomas, conta atualmente com 163 milhões de ouvintes. A BBC America, canal de televisão americano, chega a 45 milhões de famílias dos EUA.