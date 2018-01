BBC Click: Confira as novidades de tecnologia

A BBC Brasil apresenta o Click, novo formato de seu boletim semanal com destaques do mundo da tecnologia.

Nesta semana, o programa aborda os recentes problemas enfrentados pelos usuários de celulares BlackBerry.

Além disso, um concurso para jovens oferece a chance de ter projetos executados em gravidade zero por astronautas da estação espacial internacional. O painel de jurados inclui ninguém menos que o físico britânico Steven Hawking.

Hackers da Alemanha acusaram autoridades do país de terem usado um vírus trojan para espionar as atividades online de cidadãos comuns. Integrantes do governo da Baviera admitiram que o software de espionagem está em uso desde 2009, mas afirmam que ele não é ilegal.

E um artista canadense construiu um sistema computadorizado sobre um triciclo que escreve caracteres chineses ao se movimentar. O computador controla jatos d'água que podem escrever em qualquer idioma.