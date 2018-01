BBC Click: Confira as novidades de tecnologia

Nesta edição do boletim de tecnologia Click, o vírus que levou alguns usuários do Facebook a encontrarem seus históricos cheios de imagens e vídeos de pornografia e violência.

Ainda não se sabe ao certo quantos dos site 800 milhões de usuários do Facebook foram afetados.

A empresa afirmou que eliminou imediatamente as imagem pornô, mas antes disso, milhares de usuários do site comentaram sobre o incidente no Twitter.

O serviço online de videogames Steam, utilizado por 35 milhões de pessoas, também vem enfrentando problemas de segurança.

Os donos do serviço, a empresa Valve, detectaram uma invasão num banco de dados de usuários ao investigar outro problema de segurança em seus grupos de discussão.

O novo produto da gigante de varejo online Amazon, o Kindle Fire, já chegou às mãos de usuários nos Estados Unidos.

O novo computador tablet vem sendo considerado um potencial rival para o iPad da Apple, atual líder de mercado.

A Microsoft comemora o décimo aniversário do lançamento do primeiro Xbox.

Apesar de ter enfrentado problemas técnicos na época do seu lançamento, a segunda encarnação do console, o 360 se tornou o segundo console mais vendido do planeta.

Analistas dizem que uma nova versão do Xbox esteja em desenvolvimento, e que possivelmente chegará às lojas em 2013.