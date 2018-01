BBC Click: Confira as novidades de tecnologia

O boletim de tecnologia Click desta semana mostra o protótipo da Toyota que promete ser um "smartphone sobre quatro rodas".

Apresentado no salão de automóveis de Tóquio, o Fun Vii tem uma lateral que funciona como um enorme dispositivo touch-screen.

Já o americano Brandon Fiquett descobriu como dar partida no motor de um carro usando apenas a voz e um iPhone com o aplicativo de reconhecimento de voz Siri.

Ele também consegue trancar as portas e acionar o alarme usando apenas comandos de voz.

E ainda no assunto celuares, uma pesquisa afirma que a China já é o maior mercado de smartphones do planeta.

Na Tailândia, o governo alertou usuários do Facebook contra o uso do botão "curtir" do site de relacionamento - pelo menos no que diz respeito à monarquia do país

O ministro da Informação tailandês disse que quem tiver publicado apoio a grupos anti-monarquistas do país deve apagar as mensagens se quiser evitar processos.