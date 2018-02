BBC Click: Confira as novidades de tecnologia

O boletim de tecnologia Click desta semana mostra que o Google atingiu um novo marco com 10 bilhões de aplicativos baixados de seu sistema operacional Android.

O sistema ainda precisa alcançar a popularidade do usado pelo iPhone da Apple, que alcançou os 15 milhões de dowloads em julho.

Mas os analistas dizem que o robô verde, símbolo do Android, pode ultrapassar o rival em 2012.

Na França, a prefeitura de Paris lançou um novo serviço de aluguel de carros elétricos. Os usuários poderão alugar um carro em um lugar e deixar o carro em outro, o mesmo sistema usado para o aluguel de bicicletas da cidade.

Durante o período de testes, que deve durar dois meses, foram disponibilizados 250 carros elétricos.

Mas, as autoridades de Paris querem aumentar o número para 3 mil carros que poderão ser alugados em 1.200 estações espalhadas pela cidade.

E os usuarios do Xbox estão esperando uma nova versão do software do console, que a Microsoft deve lançar na próxima semana.

A atualização vai permitir que os jogadores controlem a televisão com movimentos do corpo, graças ao sensor de movimento Kinect.

Os usuários também poderão acessar filmes on demand, alem de serviços para acessar e baixar programação de televisão pela internet, como o BBC iPlayer, algo que os usuários do Playstation três já podiam fazer. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.