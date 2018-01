BBC está no Twitter, Facebook e YouTube Agora a notícia vai atrás do leitor. Se antes era preciso ler o jornal, ligar a TV ou abrir o portal de notícias para se informar, cada vez mais os veículos de mídia pulverizam suas informações em diversos cantos da internet. O New York Times, por exemplo, quer agora que seu conteúdo apareça em locais inusitados, como mapas do Google Earth. E a BBC aposta até no Twitter. "No começo da internet, as empresas jornalísticas queriam ter um portal, uma casa na internet", diz o editor de blogs da BBC, Giles Wilson. "Hoje, todos reconhecem que a atenção das pessoas está fora, em redes sociais, em microblogs. Rastreamos os hábitos e queremos estar em todo os lugares, adaptar o jornalismo a todos os cantos." Atualmente, as notícias da BBC podem ser acompanhadas no Facebook, no Twitter e no YouTube. "Há um novo tipo de internauta hoje – formado principalmente por jovens – que não vai atrás das notícias. Eles acham que, se os acontecimentos forem importantes, chegarão até eles de qualquer jeito na internet, principalmente por indicação dos amigos. É esse público que queremos alcançar." Com essa mudança, onde as reportagens não ficam mais "presas" aos domínios dos veículos, os próprios jornalistas da BBC são orientados a estar presentes em outros sites que não apenas os da órgão britânico de notícias. "Engajamos os jornalistas a criarem perfis em sites como Twitter e Facebook para interagir com os leitores. Eles só não podem esquecer que estão escrevendo como representantes da BBC." R.M.