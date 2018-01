BBC lança TV pela internet na Grã-Bretanha

A partir de agora, os telespectadores britânicos não vão mais precisar estar em casa na hora do programa preferido. Eles podem usar o chamado iPlayer, o novo serviço da BBC para baixar na internet o conteúdo da rede de televisão durante os últimos sete dias. Os programas ficam armazenados por um mês. Segundo o diretor geral da BBC, Mark Thompson, o lançamento do iPlayer é tão significativo quanto o surgimento da televisão em cores. A tecnologia foi desenvolvida em 2003 e ganhou o nome de iMP, Integrated Media Player (tocador de mídia integrado). Mas, sofreu algumas transformações até se tornar o que é hoje. "Na época, o sistema já era inovador. Se a tecnologia tivesse sido lançada naquele ano, poderia ter se tornado o YouTube britânico", disse Simon Perry, editor da revista virtual Digital Lifestyles. De acordo com um porta-voz da BBC, o lançamento do iPlayer foi atrasado porque o produto teve de passar por uma série de testes. Por enquanto, a tecnologia pode ser usada apenas no Reino Unido e só está disponível para PCs. Os ususários de Mac vão ter de esperar um pouco, até que a adaptação para este tipo de computador seja feita. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.