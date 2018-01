BBC lançará serviço de vídeo sob demanda na internet

A rede britânica BBC informou nesta quarta-feira que vai lançar um serviço de vídeo sob demanda via Web e está em conversas com vários parceiros de distribuição. Os internautas poderão fazer download gratuito de programas na semana em que eles foram exibidos e poderão assistir ao conteúdo na Web em até 30 dias. Os programas, que não terão anúncios publicitários, serão apagados do computador automaticamente após serem assistidos. A BBC disse em um comunicado que o serviço vai estar amplamente disponível pelo site da BBC , e também no YouTube, do Google, e em serviços de telefonia celular. A rede britânica estatal relatou estar em conversas com potenciais parceiros de distribuição como MSN, Yahoo, MySpace, Tiscali e o buscador de vídeos Blinkx. "Desenvolver uma versão para o Macintosh, da Apple, e para o Windows Vista, da Microsoft, é certamente nosso caminho crucial", disse a diretora da futura divisão de mídia e tecnologia da BBC, Ashley Highfield. A emissora informou que o serviço para Web está sendo testado por 15 mil pessoas e passará para uma plataforma de testes em tempo real em 27 de julho, antes de um completo lançamento no fim do ano.