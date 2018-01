BBC terá dispositivo de rádio digital para tocadores de MP3 A rede britânica BBC vai criar um receptor de rádio compacto que dará para tocadores de MP3 a capacidade de receber sinais de rádio digital, de forma que mesmo tocadores como o iPod possam sintonizar estações de rádio. Ainda não perspectiva de quando este dispositivo chegará ao mercado, mas a rede BBC parece querer garantir o maior mercado possível para as transmissões digitais. Embora um sucesso de vendas, a linha iPod não possui capacidade nativa de receber sinais de rádio (função presente na grande maioria dos tocadores de MP3 concorrentes), função que exige o emprego de acessórios vendidos à parte. Todos, no entanto, se concentram na recepção de sinais FM convencionais. O que a BBC quer, no entanto, é verificar a viabilidade de um dispositivo de rádio digital. Atualmente, há um grupo na rede britânica estudando os recursos e características que este dispositivo deve ter. (Com Agências Internacionais)