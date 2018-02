BC: Brasil deve crescer cerca de 3% em 2011

No último relatório de inflação da autoridade monetária, a projeção de crescimento da economia brasileira era de 3,5 por cento.

"Nós certamente vamos ter uma taxa de crescimento do PIB para este ano em torno de 3 por cento", afirmou o diretor durante evento sobre risco em São Paulo.

"Nós vivemos num mundo extremamente complexo. Colocando tudo isso, na minha visão, uma taxa de crescimento de 3 a 3,5 por cento é um resultado bastante importante e precisa ser comemorado", acrescentou ele, que não fez nenhuma estimativa de crescimento da atividade em 2012.

O diretor disse ainda que demanda doméstica mostrou moderação ao longo do ano, "no passo planejado" pelo BC ao adotar no final de 2010 medidas para desaquecer a economia e, assim, diminuir a pressão inflacionária.

Na visão dele, embora a inflação em 12 meses permaneça elevada, as recentes leituras mensais têm ficado em níveis mais moderados.

(Por Silvio Cascione)