BC muda regras de compulsório a prazo para otimizar liquidez

"A decisão visa a otimizar a liquidez do sistema financeiro e possibilitar o alongamento do perfil de captação das instituições financeiras", afirmou o BC, em comunicado.

O pacote limita a remuneração dos valores recolhidos sob a forma de compulsório sobre recursos a prazo a 73 por cento da exigibilidade em 24 de fevereiro, percentual que será reduzido para 64 por cento em 27 de abril do ano que vem.

Além disso, o BC permitirá a inclusão das letras financeiras entre os ativos elegíveis para dedução do recolhimento da exigibilidade sobre recursos a prazo.

Adicionalmente, o BC mudou o critério de elegibilidade dos bancos, cujos valores de referência do Nível I do patrimônio de referência caem de 2,5 bilhões para 2,2 bilhões de reais, com data base de 30 de junho último.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por fim, a autoridade monetária modificou o prazo para contratação de Depósitos Interfinanceiros (DIs), para fins de dedução, para 29 de junho de 2012 e retirada de prazo limite para os demais ativos.

(Por Aluisio Alves)