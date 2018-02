BC retoma leilões de empréstimos em dólar a mercado

De acordo com o gerente da mesa de câmbio de um importante banco estrangeiro em São Paulo, a operação anunciada pelo BC é similar às realizadas durante a crise de 2008 e funciona como uma linha de financiamento de dólar no interbancário.

Segundo esse gerente, no final do ano os financiadores normalmente reduzem a liquidez, mas com a crise na Europa alguns bancos podem estar enfrentando dificuldads maiores para captar.

Em setembro de 2008, o então presidente do BC, Henrique Meirelles, justificou esse tipo de leilão pelos problemas de liquidez existentes no mercado financeiro norte-americano. "Isso se reflete, evidentemente, nas linhas interbancárias de dólar", disse na ocasião.

Meirelles disse que com a medida o BC estaria "provendo liquidez no mercado interbancário de moeda estrangeira".

Às 10h59, o dólar era cotado a 1,8620 real, em queda de 0,64 por cento.

(Por José de Castro e Paula Laier)