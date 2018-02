BC sugere fim de exclusividade entre credenciadoras e bandeiras em 2014

"Parece razoável que até o fim de 2014 as empresas se adaptem ao fim da exclusividade entre credenciadoras e bandeiras", afirmou ele a jornalistas após participar de evento em São Paulo.

No fim de outubro, Mendes tinha afirmado que "toda e qualquer exclusividade" vai contra a intenção do BC de promover reduções de custos nesta indústria. "A gente gostaria de ver o fim delas (exclusividades) e acha que o mercado está maduro para isso", disse o diretor do BC na ocasião.

O setor de meios de pagamento está sendo regulado pelo BC. Em 5 de novembro, duas resoluções foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) com essa finalidade, mas Mendes explicou na época que outras regras ainda seriam criadas.

(Reportagem de Eric Sukys)