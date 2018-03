BC trabalha para trazer IPCA à meta no futuro próximo, diz diretor O diretor de Assuntos Internacionais e de Regulação do Banco Central, Luiz Awazu Pereira, disse nesta quinta-feira que a autoridade monetária trabalha para trazer o IPCA para a meta "num futuro próximo" e repetiu que a política monetária age com defasagens e de maneira cumulativa para segurar a inflação.