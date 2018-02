BC vê mais déficit em conta corrente neste ano, de US$79 bi

Para 2013, o BC elevou nesta quarta-feira a projeção do saldo negativo da conta correte do país a 79 bilhões de dólares, ante previsão anterior de resultado negativo de 75 bilhões de dólares. Já no próximo ano, o BC calcula que o déficit será de 78 bilhões de dólares.

A projeção para os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) é agora de 63 bilhões de dólares neste ano, acima dos 60 bilhões de dólares esperados antes, enquanto que para 2014 são também estimados 63 bilhões de dólares.

(Por Luciana Otoni)