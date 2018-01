BCE mantém juros e aguarda implementação de novas medidas de financiamento

A decisão de deixar as taxas de juros inalteradas era esperada depois que o BCE as cortou em junho, levando sua taxa de depósito para abaixo de zero e anunciando uma nova rodada de empréstimos de longo prazo para bancos, que serão vinculados a empréstimos para companhias menores. O primeiro destes empréstimos será disponibilizado em 18 de setembro.

Na reunião desta quinta-feira, o BCE manteve sua principal taxa de refinanciamento na mínima recorde de 0,15 por cento, como esperado.

O BCE também manteve a taxa de depósito de um dia para o outro em -0,10 por cento, o que significa que bancos pagam para manter recursos no banco central, e manteve sua taxa de empréstimo em 0,40 por cento.

Os mercados agora voltam suas atenções à coletiva de imprensa com o presidente do BCE, Mario Draghi, às 9h30 (horário de Brasília), na qual ele deve oferecer uma explicação mais detalhada sobre a decisão do BCE.

(Por Paul Carrel)