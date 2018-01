Beagles entregues à polícia irão para ONGs A Polícia Civil de Sorocaba anunciou nesta terça-feira, 29, um acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para destinar os cães da raça beagle para três entidades de proteção aos animais, caso sejam recuperados. Os 178 cachorros foram retirados por ativistas, no último dia 18, do Instituto Royal, em São Roque, no interior paulista. Os cães eram usados em testes de medicamentos autorizados pelos órgãos responsáveis.