Bebê aguardará transplante fora de hospital nos EUA

O bebê precisa receber de doadores de órgãos como estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e, provavelmente, um rim. De acordo com os médicos, a cirurgia é a maior que pode ser feita em um ser humano - e por essa razão poucos hospitais têm estrutura para realizar o transplante múltiplo.

Sofia recebeu alta para continuar o tratamento em casa para prevenir possível infecção em ambiente hospitalar. De acordo com o advogado da família, Miguel Navarro, o serviço de homecare é prestado por uma empresa particular e será custeado pelo governo brasileiro, conforme a decisão do desembargador Márcio Moraes, do Tribunal Regional Federal da 3ª. Região, com sede em São Paulo.

Como o dinheiro ainda não foi depositado, a menina continua no hospital e as diárias estão sendo retiradas do montante reservado para o transplante. Segundo o advogado, o Ministério da Saúde prometeu fazer o depósito até a quinta-feira, dia 28. "Esperamos que tudo seja cumprido conforme o desembargador determinou", disse a mãe da criança, Patrícia Lacerda.

Ela e o marido, Gilson Gonçalves, que viajaram aos Estados Unidos para acompanhar o tratamento, estão preocupados com o risco de faltar dinheiro para o transplante. A família conseguiu arrecadar cerca de R$ 2 milhões em campanhas, mas o dinheiro está sendo usado para custear a estadia dos pais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sofia é portadora de Síndrome de Berdon, uma doença rara que impede o funcionamento do aparelho digestivo. O transplante, única forma de tratamento, não é realizado em hospitais brasileiros. A família recorreu à Justiça e conseguiu decisão favorável à transferência da criança para os Estados Unidos, onde ser tratada às expensas da União.

Desde que entrou na fila dos transplantes do sistema de saúde americano, Sofia passou por cirurgias na bexiga e no coração. O Ministério da Saúde informou que o atraso no repasse dos recursos para o homecare deveu-se a falta de informações necessárias no orçamento para o serviço. A campanha nas redes sociais "Ajude a Sofia" já atingiu 1,5 milhão de acessos.