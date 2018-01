Bebê australiano fica famoso na internet antes mesmo de nascer

Bubba Waring ainda não nasceu, mas ele, ou ela, já tem seu próprio espaço na Internet e vários "amigos" virtuais. O casal australiano Claire Gillis e Luke Waring, que estão esperando seu primeiro filho em três meses, decidiu fazer uma página no site de relacionamentos Facebook para manter os amigos atualizados sobre o desenvolvimento do bebê. "Nós temos amigos e família em todo o mundo, por isso estamos usando isso para eles, para colocar novidades sobre exames de ultra-som e o que o bebê está fazendo em toda a semana. Foi assim que começou", disse Gillis ao jornal Daily Telegraph da Austrália. A imagem granulada em preto e branco do ultra-som de "Bubba Waring" tem 29 amigos listados no site, com dezenas de outros mais esperando para serem aceitos pelo "feto mais famoso do mundo", disse Gillis. "Estou pensando se devo ou não abrir de vez para o público, porque estou recebendo um número ridículo de emails e pedidos de amizade", acrescentou. Entretanto, a imagem não dá pistas sobre a pergunta crucial - se Bubba é menino ou menina. A maioria dos amigos acha que é um menino devido à foto e ao perfil no site. "Nós não vamos descobrir o sexo, então será uma surpresa para todo mundo quando o bebê nascer", disse Gillis.