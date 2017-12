Bebê de nove meses engatinha e cai em córrego

Conforme a informação dos familiares aos socorristas, o menino começou a engatinhar há algumas semanas e estava com os pais quando saiu da casa em direção ao córrego, que passa nos fundos do imóvel. A mãe, ocupada com afazeres domésticos, havia pedido para outra criança de cinco anos "ficar de olho" no bebê, mas ela se distraiu.

Quando deu pela falta, o casal saiu em busca do bebê e o encontrou com a cabeça e parte do corpo imersos na água. Eles a retiraram e, vendo que a criança não respirava, ligaram para os bombeiros, que passaram as primeiras orientações por telefone. Os socorristas chegaram a tempo de completar a reanimação e o bebê voltou a respirar. Como tinha ingerido muita água, foi levado ao hospital.