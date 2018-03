Bebê é a 1ª vítima da gripe suína em Artur Nogueira-SP Uma menina de um mês de idade morreu vítima do vírus da Influenza A (H1N1) em Artur Nogueira, na região de Campinas, no interior de São Paulo, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. A criança estava internada no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desde o dia 10 de agosto e faleceu no último dia 13. A gripe suína foi confirmada por exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista.