Bebê é abandonado em frente de casa no interior de SP Um morador de São Miguel Arcanjo, cidade do interior paulista, encontrou no fim da madrugada de ontem um menino recém-nascido, abandonado em frente à sua casa. Ele localizou o bebê, que estava embrulhado, após ouvir um choro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o morador chamou a Polícia Militar (PM), que levou a criança para o pronto-socorro do município. Ainda de acordo com a SSP, o nenê passa bem. A Polícia Civil abriu um inquérito para tentar identificar os pais do recém-nascido.