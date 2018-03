Bebê é abandonado na porta de apartamento em SP A polícia de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, investiga o abandono de um menino de cerca de três meses na porta de um apartamento do Conjunto Habitacional Integração. De acordo com informações da Polícia Militar, o bebê foi encontrado na noite de ontem pela moradora do apartamento, uma mulher de 80 anos.