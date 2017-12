Bebê é abandonado na zona portuária do Rio Um bebê de aproximadamente 2 dias foi encontrado no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. A recém-nascida foi vista por um morador embaixo de um carro na rua Monsenhor Manoel Gomes. De acordo com a Rádio Jovem Pan, o bebê foi levado para o Instituto Municipal da Mulher Fernandes Magalhães, em São Cristóvão. O caso foi registrado na 17ª Delegacia de Polícia.