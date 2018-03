Bebê é abandonado no interior de São Paulo

Uma menina recém-nascida que havia sido abandonada foi encontrada no bairro Reforma Agrária, localizado na zona rural de Valinhos, interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 11. Segundo informações da Polícia Civil, uma mulher que passava pelo local ouviu o choro do bebê e acionou a polícia. A criança estava envolvida por uma coberta, dentro de uma caixa de plástico. Ela foi encaminhada para a Santa Casa da cidade e passa bem. O delegado do Setor de Investigações Gerais e o Conselho Tutelar devem decidir o destino do bebê. Até o momento, não há pistas sobre os pais da menina.