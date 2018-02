Bebê é encontrado abandonado na zona norte de SP Uma menina recém-nascida, com no máximo dois dias de vida, foi abandonada pela mãe, na noite de ontem, na Vila Nilo, região do Jaçanã, na zona norte da capital paulista, próximo ao quilômetro 85,5 da Rodovia Fernão Dias, no limite com a cidade de Guarulhos.