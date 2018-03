Bebê é encontrado em lixeira de hospital em SP Uma mãe é suspeita de abandonar seu filho recém-nascido em uma lixeira pós dar à luz no banheiro do hospital Geral Henrique Altimeyer de Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, na noite desta terça-feira, 03. O bebê foi encontrado por uma funcionária do hospital e socorrido a emergência.