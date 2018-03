Bebê é roubado da mãe em shopping do interior de SP

A avó do bebê Gabriel, Solange Barbosa, de 34 anos, afirmou à Polícia Civil que a suposta autora do roubo se apresentou para a família no quinto mês de gestação da nora dizendo que trabalhava em uma ONG de apoio à adolescentes grávidas. No dia do desaparecimento do bebê, ela afirmou à vítima que tinha conseguido um médico para o recém-nascido que tem problemas no coração, em Americana, cidade vizinha. A avó disse à polícia que suspeitou do convite e foi junto com a nora e um filho de 9 anos, irmão do pai do bebê.

A mulher teria dito então que a consulta havia sido desmarcada e que ela pagaria um lanche para a adolescente. Solange então sugeriu que elas fossem ao shopping, onde ela trabalha. Para a polícia, a avó afirmou que se afastou da nora, do neto e do filho, que ficaram com a suspeita. Ela teria dado dinheiro para que o menino fosse ao fliperama do shopping e dopado a adolescente. Quando a avó retornou, a nora estava passando mal. A mulher e a criança não estavam mais no local. Para a polícia, Solange disse que a suspeita usava peruca preta e lentes verdes.

A Polícia Civil já solicitou as imagens do circuito interno de câmeras do shopping para identificar a suposta autora do roubo do bebê. Policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que nas imagens a mulher aparece sempre de cabeça baixa e deixou o shopping com o bebê no colo pela porta da frente. O caso foi registrado na polícia como subtração de incapaz.