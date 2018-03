Bebê é sequestrado no Rio e mãe é encontrada morta

Um bebê de 10 dias foi sequestrado e a mãe dele, encontrada morta, na tarde dessa segunda-feira, 05, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso, mas por enquanto não tem suspeitas.

De manhã, Diana Oliveira da Silva levou sua filha Jenifer da Silva Araújo, de apenas dez dias, até o Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho, no Recreio, para receber orientações sobre amamentação.

"Eu liguei às 9 e pouco e ela estava em casa ainda. Ela ia para uma reunião de amamentação no posto. Depois liguei e ela estava no posto, me falou que ia ser atendida e que me ligava depois. Liguei de novo depois de meio-dia e estava desligado", contou o marido de Diana, Francisco de Assis, ao site G1.

Segundo a Polícia Civil, Diana entregou a filha a uma mulher que estava nas imediações da unidade de saúde, mas ainda não se sabe se ela fez isso voluntariamente ou sob ameaça. Numa primeira versão, a mãe teria escolhido aleatoriamente uma mulher a quem pediu para segurar o bebê enquanto ia ao banheiro. Outra hipótese se baseia na afirmação de uma vizinha de Diana, que contou à polícia ter visto uma mulher "abraçando a Diana como se estivesse armada". Segundo essa versão, portanto, a mulher teria rendido Diana com a intenção de sequestrar sua filha. A mulher foi vista indo embora de ônibus, com o bebê. A polícia vai requisitar imagens das câmeras dos ônibus que circulam pela região para tentar identificar a mulher.

Como Diana não voltou para casa nem atendia o celular, familiares passaram a procurá-la no trajeto entre sua casa e o posto de saúde. Uma cunhada de Diana foi quem encontrou seu corpo, em um matagal. Segundo a polícia, ela foi enforcada com um pano, e estava com as mãos amarradas para trás. Testemunhas que viram a sequestradora com o bebê no ônibus afirmam que a roupa dela estava suja com capim.