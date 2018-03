Bebê escapa de acidente em São João do Sul-SC Um bebê de 1 ano sobreviveu ao acidente que matou os pais e avós dele, no quilômetro 453 da Rodovia BR-101, na região de São João do Sul (SC), hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete tentou uma ultrapassagem e bateu de frente com o carro ocupado pela família da criança. Morreram os pais, Leonor da Luz Teixeira, de 38 anos, e Edivania Macarini Teixeira, de 29 anos, e os avós Valcir Rosso Macarini, de 54, e Heralda Duarte Macarini, de 57. A criança foi resgatada e encaminhada ao Hospital de Sombrio. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, os ocupantes da caminhonete, Rodrigo Bruno Herv, de 19 anos, e Ana Paula Cunha Pinto, de 19 anos, sofreram ferimentos leves.