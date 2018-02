Bebê gêmea morre com tiro disparado por dono de bar Um bebê de dez meses, a menina gêmea Ana Clara da Silva Lagoin, morreu sábado à noite em Votuporanga, no noroeste paulista, após levar um tiro do comerciante Braw Michael Verde, de 25 anos. Ele também alvejou o adolescente Matheus Crispim de Souza, de 15 anos, tio da criança. Dono de um bar no bairro Palmeiras I, o comerciante se irritou depois que os vizinhos, na tarde de sábado, apresentaram queixa contra ele por excesso de barulho. Uma caminhonete estacionada na frente do bar tocava música em volume alto, o que causou a reclamação.