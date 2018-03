Bebê sequestrado em SP é entregue em delegacia A polícia de São Paulo confirmou nesta tarde que o bebê deixado em uma delegacia é Amanda, a filha de Josiele do Espírito Santo da Cruz. Ela teve a recém-nascida sequestrada por uma desconhecida no início da noite de quarta-feira, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, Beatriz Mota Magalhães, acusada pelo sequestro, está foragida e assim que for encontrada vai ser indiciada e responder por sequestro e cárcere privado, cujas penas variam entre dois e cinco anos de prisão.