Bebês infectados continuam internados na Unicamp Catorze recém-nascidos infectados em razão do surto do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) permanecem internados no Hospital da Mulher da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior paulista. Dois bebês apresentam estado mais grave. A suspensão da realização de partos no hospital, decretada ontem, deverá ser mantida pelos próximos oito dias. Em média, dez mulheres dão à luz na unidade diariamente.