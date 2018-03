Beija-Flor é bicampeã com desfile impecável sobre Macapá A Beija-Flor foi eleita a campeã do Carnaval carioca nesta quarta-feira, repetindo a vitória de 2007 e consagrando mais uma vez a técnica da escola em apresentar um desfile impecável. A escola de Nilópolis, município do Estado do Rio de Janeiro, apresentou enredo sobre a capital do Amapá, Macapá. Assim como no tricampeonato de 2005, foi a última a desfilar na segunda-feira. O bicampeonato acontece após polêmica no ano passado sobre possível manipulação de resultados por parte do contraventor Aniz Abrahão David, o Anísio, presidente de honra da Beija-Flor. A São Clemente foi rebaixada para o Grupo de Acesso. Além de perder vários pontos em todos os quesitos, a escola ficou sem meio ponto por permitir uma passista com a genitália desnuda. (Por Denise Luna e Rodrigo Viga Gaier)