Beija-Flor é hostilizada em desfile das campeãs no Rio Em geral sem grandes emoções, o desfile das campeãs do carnaval carioca, na noite de ontem, teve dois destaques: a hostilidade de parte da plateia à Beija-Flor, que ganhou a competição com um enredo sobre a Guiné Equatorial, pequeno país africano que vive uma ditadura, e a ovação à Portela, quinta colocada, saudada por sua torcida fiel - possivelmente a maior do Rio - com gritos de "é campeã".