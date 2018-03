Beija-Flor respondeu acusação com 'garra', diz diretor O diretor de Carnaval da Beija-Flor, Laíla, disse que as suspeitas de que a escola havia comprado o bicampeonato fez com que os componentes desfilassem com mais garra. "A comunidade ficou mordida. Fazemos este carnaval porque o Anísio (Anísio Abraão, presidente de honra) tem grande carinho com a comunidade e a comunidade retribui com muito trabalho, samba na ponta da língua e amor pela escola", afirmou. Segundo o diretor, de quatro mil componentes, três mil são da comunidade de Nilópolis. Laila disse que não pode avaliar as concorrentes, porque não viu o desfile de nenhuma. Como de costume, ele acompanha a apuração afastado da comunidade.