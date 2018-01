Beijinhos sapecas, bolinhos de cama e freiras salientes Houve época em que ter vocação religiosa era a derradeira razão para as mulheres ingressarem nos conventos ou mosteiros de Portugal. Entre os séculos 13 e 18, jovens namoradeiras que escapavam do controle dos pais eram despachadas para uma dessas instituições femininas. O caso mais clamoroso envolveu a "miúda rebelde" Paula Teresa da Silva, futura madre Paula. Em 1718, logo após vestir o hábito de freira no Convento de Odivelas, na Estremadura, ela se tornou amante do rei d. João V. A difusão dos conventos ou mosteiros contribuiu para a reconquista do território e formação do reino de Portugal, iniciada no século 12 por d. Afonso Henriques. Além disso, reis e senhores, ao instituí-los, alargavam a estrada de acesso ao céu. "Doavam ao convento bens suficientes para que (...) cuidassem das suas almas em vida e depois da morte", explicam Alfredo Saramago e Manuel Fialho no livro Doçaria dos Conventos de Portugal (Assírio & Alvim, Lisboa, 1997). Consolidadas as fronteiras, as casas religiosas proporcionaram hospedagem e comida à nobreza em viagem pelo interior, em tempo desprovido de hotéis e restaurantes. Nessas condições, converteram-se em centros gastronômicos. Veja também Receita de beija-me depressa Enfim, a partir do início do século 16, quando o Brasil começou a abastecer Portugal de açúcar à vontade, a doçaria do país, dominada pelas noviças, freiras ou monjas, deu um salto. As religiosas passaram a confeccionar uma infinidade de biscoitos, fatias, manjares, mimos, melindres, pastéis, rebuçados, tigeladas, tortas, trouxas e aí por diante. Muitas cidades portuguesas preservam a doçaria conventual. Algumas a seguem ao pé da letra; outras, acrescentam inovações. Com o desaparecimento dos conventos ou mosteiros, suas receitas se transferiram para a iniciativa privada. Em Tomar, cidade do Ribatejo fundada em 1157 por Gualdim Pais, cada confeitaria se notabiliza por um doce. Não é por acaso que a citamos. Veio dali um docinho de nome malicioso, cujo preparo se espalha no Brasil. Chama-se beija-me depressa ou, no linguajar dos mais recatados, beijinho de tomar. Para sua difusão contribuem programas de culinária no rádio e televisão, como o Mais Você, de Ana Maria Braga, na TV Globo. Além de ensinar pessoalmente a receita, a prestigiada apresentadora colocou-a em seu site. É um docinho simples, à base de gema, açúcar, farinha de trigo e manteiga. Chama a atenção mais pela designação irreverente. A lenda atribui sua invenção às religiosas namoradeiras. Quando se interessavam por alguém, ofereciam um beija-me depressa como senha. Outra receita de Tomar, menos conhecida no Brasil, é a do bolo de cama. A versão para sua origem continua maliciosa. As freiras o fariam a pretexto de levá-lo aos padres doentes, mas na verdade seriam mimos para os amantes. O bolo de cama tem origem antiga e até poderia ser conventual. Entretanto, o beija-me depressa surgiu em meados do século passado. Foi criado por Henrique Neves, dono da doçaria Estrelas de Tomar, localizada no número 12 da central rua Serpa Pinto. Ele informa que se inspirou em receitas conventuais. "Quanto ao nome, escolhi com intenções promocionais", confessa. Sim, o bolo de cama e o beija-me depressa pertencem à linhagem conventual. Segundo Virgílio Gomes, esses doces sempre se caracterizaram pelo primado feminino; depois, são slow, ou seja, feitos lentamente, sem pressa; a seguir, mostram-se ricos em açúcar, gema, amêndoa e fruta cristalizada ou açucarada; finalmente, partem do ponto da calda do açúcar e usam pouca farinha. Conclusão: mesmo que o bolinho de cama e o beija-me depressa tenham sido criados à margem dos conventos ou mosteiros, esse alvará não favorece as religiosas assanhadas do passado. jadiaslopes@terra.com.br