Beira-Mar e Marcinho VP indiciados por ataques à ONG

Apontados como chefes da facção Comando Vermelho, considerada a mais perigosa do Rio, os dois cumprem pena na penitenciária federal de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná. A polícia também pediu à Justiça a permanência da dupla no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), durante o qual o preso não tem qualquer contato com outros detentos.

O terceiro suspeito que teve a prisão pedida é Bruno Eduardo da Silva Procópio, o Piná, que está foragido. O delegado Márcio Mendonça, da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), indiciou o trio pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Três inquéritos que apuraram os ataques à ONG foram relatados nessa segunda-feira, 27.

Segundo Mendonça, Beira-Mar e Marcinho VP planejaram os ataques às sedes do AfroReggae durante uma conversa ocorrida em 10 de maio, no presídio federal de Catanduvas. Os dois conversaram no parlatório da penitenciária, após Beira-Mar conseguir autorização judicial para o encontro. Os dois ficaram separados por um vidro, e falaram por interfones. A conversa foi gravada.

Já Piná estaria envolvido nos ataques ao AfroReggae por, segundo as investigações, ser um dos chefes do tráfico no Complexo do Alemão que ainda está solto - apesar de as comunidades estarem ocupadas pelas forças de segurança desde novembro de 2010. Os complexos do Alemão e da Penha ganharam oito Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em meados do ano passado.