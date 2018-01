Beisebol é mais legal com Super Mario

Fora os americanos, japoneses, coreanos e alguns latino-americanos, alguém entende as regras do beisebol? E não vale a colônia japonesa no Brasil, que além de entender pratica muito bem o esporte. Super Mario Sluggers, game lançado oficialmente no Brasil para o Nintendo Wii, descomplica o esporte com a clássica pitada dos jogos estrelados pelo encanador. Gráficos coloridíssimos e efeitos sonoros temperam a ação, ideal para se jogar em até quatro pessoas. O jogo não tem a menor pretensão de ser sério ou realista. O negócio é balançar o controle do Wii como um alucinado para rebater e lançar bolas, e no processo, avançar seus jogadores pelas bases. O grande lance do game são as jogadas especiais e o cenário interativo. Em determinados momentos, seu jogador pode dar uma rebatida especial e mandar a bola para fora do estádio – é o famoso "home run". Alguns obstáculos hilários atrapalham as jogadas, adicionando um elemento a mais de desafio ao jogo, como as bombas ambulantes no meio do campo. Mas nem tudo é diversão simples. Algumas rebatidas foram ignoradas pelo game. Você balança o controle e nada acontece. Isso ocorre poucas vezes, mas no meio de um jogo acalorado, atrapalha bonito. Mas, ainda assim, é mais fácil acertar a bola que no minigame de beisebol do Wii Sports. Rápido, direto e divertido. Isso sim é jogo casual.