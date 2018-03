Bela Vista terá ruas fechadas neste mês O trânsito na região da Bela Vista será alterado nos fins de semana deste mês, das 14 horas à meia-noite, por causa da 83ª Festa de Nossa Senhora Achiropita. O evento acontece nas Ruas 13 de Maio (entre Manuel Dutra e Conselheiro Carrão) e São Vicente (entre Doutor Luiz Barreto e 13 de Maio), que serão bloqueadas ao trânsito, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Também ficará bloqueada a Rua Doutor Luiz Barreto, entre as Ruas Conselheiro Carrão e São Vicente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.